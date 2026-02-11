Anadolu Ajansı
Suudi Arabistan Kralı'ndan 'yağmur duası' çağrısı
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle ülke genelinde yarın yağmur duasına çıkılması çağrısı yaptı.
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA, Kraliyet Divanından yapılan açıklamayı yayımladı.
Hazreti Muhammed'in sünnetine uyularak yarın yağmur duasına çıkılması çağrısı yapılan açıklamada, "ülkede yaşayan herkesten tövbe etmeleri, kişilere nezaketle yaklaşmaları, sadaka vermeleri, nafile ibadetlerini artırmaları, farz namazlara özen göstermeleri ve dualarında ısrarcı olmaları" istendi.
