Balıkesir’de TOKİ’nin 250 Bin Sosyal Konut kampanyası kapsamında hayata geçirdiği projelerden biri olan Balya etabı için beklenen kura süreci tamamlandı. Balıkesir Balya Enverpaşa Mahallesi’nde inşa edilecek 85 konutluk proje için konut belirleme kurası 11 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 11.00’de yapıldı. İşte, Balıkesir TOKİ kura sonuçları isim listesi...

Balıkesir Balya TOKİ kura sonucu canlı yayında netleşti. TOKİ’nin 250 Bin Sosyal Konut Projesi içinde yer alan Balıkesir - Balya projesinde konut belirleme kurası, ilan edilen takvime uygun şekilde 11 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirildi. Balya ilçesinde Enverpaşa Mahallesi sınırları içerisinde yapılacak 85 konut için düzenlenen kura çekimiyle birlikte hak sahipleri ve konut sıralamaları belli oldu.

Balıkesir Balya TOKİ kura sonuçları açıklandı! 250 Bin Sosyal Konut TOKİ Balıkesir kura sonuç sorgulama ekranı

BALIKESİR BALYA TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

250 bin konut kapsamındaki Balıkesir TOKİ kura sonuçları canlı yayında açıklandı. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar, isim listelerine ve kura detaylarına ulaşmak için TOKİ’nin resmi kanallarına yöneldi.

Konut belirleme kurasının ardından hak sahiplerinin sözleşme işlemlerini tamamlayacağı tarih aralığı da netleşti. Paylaşılan takvime göre Balıkesir Balya Enverpaşa Mahallesi 85 konut projesinde sözleşmeler 23 Şubat 2026 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında imzalanacak.

TOKİ BALIKESİR KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

TOKİ projelerinde kura sonuçları idarenin resmi internet sitesi üzerinden yayımlanıyor. Hak sahipleri TOKİ kura sonuç ekranı üzerinden ad-soyad bilgisiyle listeleri kontrol edebiliyor.

Balıkesir Balya TOKİ kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar TOKİ’nin “Kura Sonuçları” bölümünden proje adını seçerek listeye ulaşabiliyor.

TOKİ BALIKESİR BALYA KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.



