İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2026 Ramazan ayı boyunca sosyal tesislerde sunulacak iftar hizmetleri için online rezervasyon sistemini devreye aldı. Yeni uygulamayla birlikte vatandaşlar tercih ettikleri tesis ve tarih için internet üzerinden işlem yapabiliyor.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte İBB sosyal tesislerinde iftar yapmak isteyen vatandaşlar için rezervasyon süreci başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruda, iftar organizasyonlarının daha planlı ve düzenli yürütülmesi amacıyla dijital rezervasyon sistemine geçildiği belirtildi. Sistem, haftalık ve kademeli takvim esasına göre çalışacak şekilde tasarlandı.

İBB SOSYAL TESİSLER İFTAR REZERVASYONU NASIL, NEREDEN YAPILIR?

İBB sosyal tesislerinde iftar yapmak isteyen vatandaşlar, rezervasyon işlemlerini tesislerrezervasyon.ibb.istanbul adresi üzerinden gerçekleştirebiliyor. Online sistem üzerinden önce tercih edilen sosyal tesis ve tarih seçiliyor, ardından telefon numarası girilerek SMS doğrulama adımına geçiliyor.

Sisteme girilen cep telefonuna gönderilen doğrulama kodunun onaylanmasıyla birlikte rezervasyon tamamlanıyor. Rezervasyon kodu ve işlem detayları yine SMS ile iletiliyor. İptal işlemleri de yalnızca SMS ile gönderilen rezervasyon kodu kullanılarak yapılabiliyor.

Her bir rezervasyon en fazla 10 kişi için oluşturulabiliyor. Ayrıca aynı kişi, aynı hafta içinde ikinci kez rezervasyon yapamıyor. Bu uygulama ile Ramazan ayı boyunca daha fazla vatandaşın iftar hizmetinden eşit şekilde yararlanması amaçlanıyor.

İBB SOSYAL TESİSLER İFTAR REZERVASYONLARI HANGİ GÜN AÇILIYOR?

Rezervasyon sistemi ilk etapta bir haftalık dönem için açılıyor. İlk haftanın dolmasının ardından sistem kayan takvim esasına göre işlemeye devam edecek. Buna göre her gün, o güne ait iftar hizmeti tamamlandıktan sonra bir sonraki haftanın aynı günü için rezervasyonlar erişime açılıyor. Belediye, uygulamanın işleyişini Ramazan boyunca takip edeceğini ve ihtiyaç halinde yeni düzenlemeleri kamuoyuyla paylaşacağını bildirdi.

