Erzincan İliç İbrahim Çeçen Mahallesi müstakil arsa belirleme kura çekilişi 11 Şubat 2026’da gerçekleştiriliyor. TOKİ YouTube hesabı üzerinden Erzincan İliç arsa çekilişi başlatıldı.

TOKİ tarafından Erzincan’ın İliç ilçesinde hayata geçirilen müstakil arsa projesi kapsamında hak sahiplerini belirleyecek olan arsa belirleme kura çekilişi, 11 Şubat 2026 tarihinde gerçekleştirildi. İbrahim Çeçen Mahallesi’nde yer alan arsalar için yapılacak kura ile hak sahipleri belirlendi.

TOKİ Erzincan İliç müstakil arsa belirleme kura sonuçları açıklandı

Kura sonucunda vatandaşların sahip olduğu müstakil arsaların konum ve parsel bilgileri kesinleşmiş oldu. Sonuçların kura çekiminin ardından TOKİ'nin resmi kanalları üzerinden duyurulması bekleniyor.

