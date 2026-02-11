Çanakkale'de boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan'ı (25) sokak ortasında silahla vurularak öldüren cinayet zanlısı Uğur Zan'ın (34) cezası belli oldu.

16 Mayıs saat 10.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi'nde Uğur Zan, otomobil ile boşanma aşamasındaki eşi 2 çocuk annesi Zeynep Zan'ın kullandığı motosikletin önünü kesti. Çift arasında çıkan tartışma sırasında Uğur Zan, yanında getirdiği tabancayla eşine tek el ateş etti. Başından vurulan genç kadın, kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Zeynep Zan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Zan'ın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Otomobiliyle kaçan Uğur Zan ise polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zan, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI

Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından Uğur Zan hakkında 'Eşe Karşı Tasarlayarak Kasten Öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Çanakkale 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar duruşması görüldü. Uğur Zan 'Kadın Olan Eşe Karşı Tasarlayarak Kasten Öldürme' suçundan indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

