Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı için başvuru süreci resmen başladı. 2026-DİB-MBSTS’ye katılmak isteyen adaylar, belirlenen tarihler arasında ÖSYM üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruya göre 2026 DİB-MBSTS için başvuru takvimi netleşti. Sınava katılacak adaylar için hem başvuru tarihleri hem de sınav günü açıklandı. Başvuru sürecinin başlamasıyla birlikte adaylar, sınavın ne zaman yapılacağını ve nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı.

2026 DİB-MBSTS BAŞVURULARI BAŞLADI

2026 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS), 29 Mart 2026 tarihinde uygulanacak. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre sınav için başvurular 11-19 Şubat 2026 tarihleri arasında alınacak. Başvuru süreci 11 Şubat 2026 günü saat 10.30 itibarıyla başladı.

DİB-MBSTS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? (BAŞVURU EKRANI)

Adaylar başvurularını üç farklı yöntemle gerçekleştirebiliyor. İlk seçenek, ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla işlem yapmak. İkinci seçenek ise ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden çevrim içi başvuru. Bunun için adayların https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yapmaları gerekiyor.

Başvurular ayrıca ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de yapılabiliyor. Başvuru işlemleri sırasında adayların 2026-DİB-MBSTS Kılavuzu’nu dikkatle incelemesi ve sınav koşullarını kontrol etmesi gerekir.

