FIFA kokartlı hakem Ozan Ergün, sahadaki futbolcunun da hakemlerin de hatalar yaptığını söyleyerek, "Hatalarımıza maçtan sonra bakıyoruz. İzliyoruz, tekrar tekrar notlarımızı alıyoruz. Bunları tekrarlamamak için çalışıyoruz" dedi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından düzenlenen 2026 FIFA kokart töreninde FIFA kokartı alan Ozan Ergün, açıklamalarda bulundu.

Törenle ilgili duygularını paylaşan Ergün, "Hepimiz için güzel, mutlu ve gurur duyduğumuz bir gün oldu. Bundan sonraki süreçte inşallah ülkemize en iyi şekilde hizmet ederiz" ifadelerini kullandı.

"SAHAYA ODAKLANMAK DURUMUNDAYIZ"

Hakemlikte en önemli unsurun saha içi odaklanma olduğunu vurgulayan Ergün, "Öncelikle saha içine odaklanıyoruz. İşimiz saha içinde. En iyi şekilde pozisyonları süzüp, onlarla ilgili kararımızı vermek durumundayız. Baskı konusunda hakemliğimizin ilk yıllarında bunu biraz daha fazla hissediyor olabiliriz ama bu da bir alışkanlık. Sonuçta alıştıkça, daha çok tecrübe ettikçe üzerimizde bir etmen olmuyor. En iyi şekilde, en odaklı ve konsantrasyonlu biçimde sahaya odaklanmak durumundayız" ifadelerini kullandı.

Ozan Ergün, hakemlikte en önemli unsurun saha içi odaklanma olduğunu vurguladı

"GENÇ HAKEMLERİNİZ EN İYİ ŞEKİLDE ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEKLER"

Türk hakemliğinin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ergün, genç hakemlerle ilgili şunları söyledi:

"Genç hakemlerimiz bizden sonra da en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceklerdir. Bu da onlar için, hakem camiamız ve bütün Türk futbolu için güzel olacaktır."

"HER MAÇTAN SONRA ABİLERİMİZLE KONUŞUYORUZ"

Tecrübe paylaşımının gelişimde önemli rol oynadığını belirten FIFA kokartlı hakem, "Her maçtan sonra burada hakem abilerimizle birlikte konuşuyoruz. Onların tecrübelerinden faydalanıyoruz; maç maç, pozisyon pozisyon. Bu bir süreç, devam edecek bir süreç. Öğrenmenin bittiği bir durum yok. Öğrenmek her zaman devam ediyor. O şekilde biz de onların tecrübelerinden faydalanmaya devam edeceğiz" cümlelerine yer verdi.

FIFA kokartlı hakem, tecrübe paylaşımının gelişimde önemli rol oynadığını belirtti

"HER HAKEM FİNAL YÖNETMEK İSTER"

Final hayallerine rağmen maç maç ilerlemenin önemine dikkat çeken Ergün, "Bütün hakemler en güzel finalleri yönetmek ister. Bu herkesin hayalidir. Ancak gerçekçi olup önümüzdeki maça bakmak gerekiyor. En iyi şekilde o maça hazırlanalım, en iyi analizlerimizi yapalım. O maça tam odaklı çıkalım. Sahada bütün konsantrasyonumuzla, bütün özgüvenimizle bulunalım. Biz o maçı en güzel ve adaletli şekilde yönetelim. Ondan sonrası nasiptir. Maç maç bakmak lazım" şeklinde konuştu.

"HERKESİN HATALARI VAR"

Ozan Ergün, hataların oyunun doğal bir parçası olduğuna da değinerek, "Hata herkes için var. Sahadaki futbolcular için de var, hakemler için de var. Hayatın içinde herkes için hatalar var. Hatalarımıza maçtan sonra bakıyoruz. İzliyoruz, tekrar tekrar notlarımızı alıyoruz. Bunları tekrarlamamak için çalışıyoruz. Bu çalışmalarımız devam edecek. Bu sayede hatalarımızı minimize etmeye çalışıyoruz" dedi.

Ozan Ergün, hataların oyunun doğal bir parçası olduğuna da değindi

"FUTBOLDA BÜTÜN PAYDAŞLARI ÇOK SEVİYORUZ"

Son olarak futbolun tüm paydaşlarına sevgi ve saygı mesajı veren 34 yaşındaki hakem, "Biz futbolun içerisindeki bütün paydaşları çok seviyoruz. İnsani hatalar olabiliyor. Hepimiz hata yapıyoruz. Hep beraber, el ele vererek; sevgi ve saygıyla futbolumuzu ve ülkemizi daha iyi noktalara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

