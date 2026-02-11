İtalyan devi Inter'de kariyerini sürdüren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun, sezon sonunda Galatasaray'da forma giyebileceği iddia edildi.

Sarı kırmızılı ekibin uzun süredir renklerine bağlamak istediği ve ara transfer sezonunda da İtalyan ekibinin kapısını çaldığı Hakan Çalhanoğlu konusunda yeni gelişme yaşandı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Montella, Hakan Çalhanoğlu ile bir araya geldi

ŞİMDİDEN HAREKETE GEÇİLDİ

Sport'ta yer alan habere göre; Galatasaray, iki sezondur kadrosuna katmak istediği Hakan Çalhanoğlu için yeniden harekete geçti.

OKAN BURUK DA İSTİYOR

Teknik direktör Okan Buruk ve Dursun Özbek'in, Hakan Çalhanoğlu transferini onayladığı ve sezon sonunda mutlaka transfer edilmek istendiği belirtildi.

Galatasaray'ın, 32 yaşındaki deneyimli yıldızın liderlik özelliğinden faydalanmak istediği ve oyuncunun da transfere sıcak baktığı kaydedildi.

Bu sezon Inter formasıyla 22 resmi maça çıkan Hakan Çalhanoğlu, 8 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası