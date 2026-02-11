İBB yönetiminin Bayrampaşa’da 6 yıldır tamamlayamadığı kentsel dönüşüm alanında basın açıklaması yapan Özdemir “Bu gece burada deprem olsa, vatandaşlarımız ölse en ufak bir vicdan azabı yaşar mısınız?” diyerek tepki gösterdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi’nde İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 6 yıl geçmesine rağmen tamamlayamadığı kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu. İBB’nin ihmal ettiğini belirttiği kentsel dönüşüm sürecine ilişkin basın açıklaması yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, İsmetpaşa Mahallesi’nde yaşanan gecikmelerin “kabul edilemez” olduğunu ifade ederek, yetkilileri sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

“KABUL EDİLEMEZ BİR İHMAL”

Özdemir açıklamasında şu ifadelere yer verdi: Aslında bir film platosunda değiliz. Bir savaş alanında hiç değiliz. Bayrampaşa’nın göbeğinde maalesef kentsel dönüşüm alanında ama ihmal alanında bir aradayız. 6 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni yöneten herkese soruyoruz. Kafanızı yastığa koyduğunuzda vicdanınız rahat mı? Allah korusun bu gece burada deprem olsa burada bulunan vatandaşlarımız çocuklarıyla, evlatlarıyla, büyükleriyle hayatını kaybetse en ufak bir vicdan azabı yaşar mısınız? Ben maalesef az önce de ifade ettiğimiz gibi kentsel dönüşüm alanında değil, bir ihmal alanında olduğumuzu net bir şekilde ifade etmek istiyorum. CHP’nin İBB’si, kentsel dönüşüm bütçesini, AK Parti dönemindeki bütçeyi tam %60 oranında aşağıya çekmiştir. Burada 400’den fazla bina var. 200’ün üzerindeki binayı anca yıkabildiler. İçerisi boşaltılmış; tamamen elektriği, suyu, doğalgazı kesilmiş, ama beceriksiz İBB yönetimi tarafından yıkımı dahi becerilemeyen bir durumdadır.

