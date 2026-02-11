Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde geliştirilen bor türevlerinin, kanser hücrelerini yok ederken sağlıklı hücrelerin canlılığını artırdığı ve özellikle beyin, prostat, akciğer ile pankreas kanserlerinde umut vadettiği açıklandı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesinde geliştirilen ‘bor türevlerinin’ kanser hücrelerinin çoğalmasını engelleyip yok ettiği, sağlıklı hücrelerde ise canlılığı artırdığı bildirildi.

Doç. Dr. Fatih Kar öncülüğünde bor ve bor türevlerinin farklı kanser hücreleri üzerindeki etkileri araştırıldı. Bordan sentezlenen beş farklı türev, hücre kültürü deneylerinde çeşitli kanser türleri üzerinde test edildi. Fatih Kar, bor türevlerinin kanserli hücreyi yok ettiğini, sağlıklı hücre canlılığını artırdığını ifade etti.

Özellikle beyin kanseri (glioblastoma) başta olmak üzere prostat, akciğer ve pankreas kanseri hücrelerinde etkili dozlar belirlendi. ‘Antikanserbor’ adı verilen bor tabanlı bileşenler için patent başvurusunda bulunuldu. Doç. Dr. Fatih Kar, projeye verdikleri desteklerden dolayı KSBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Tekin’e teşekkür etti.



