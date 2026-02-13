Fenerbahçe'de 'ayrılık' kararı: Uygun teklif gelirse kabul edin
Ara transfer döneminde Rusya'dan gelen teklifi geri çeviren ve Trabzonspor'a imzası son anda gerçekleşmeyen Fenerbahçeli kanat oyuncusu Oğuz Aydın için sezon sonu ayrılık ihtimali güçlendi.
Fenerbahçe'nin Temmuz 2024'te Alanyaspor'dan 6 milyon euro bonservis karşılığında kadrosuna kattığı Oğuz Aydın, bu sezon sadece 5 maçta 90 dakika sahada kaldı. 25 yaşındaki oyuncunun, devre arasında yapılan Anthony Musaba tranferiyle birlikte kadroya girme ihtimali iyice azaldı.
FRANSIZ KULÜPLERİNİN RADARINDA
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; milli futbolcu, sezon sonunda Fenerbahçe macerasına noktayı koyabilir. Özellikle Fransa'dan bazı kulüplerin yakından takip ettiği Oğuz Aydın'ın, kariyerine Avrupa'da devam etmeye sıcak baktığı belirtildi.
Kulüp kaynaklarına göre; güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösterilen Oğuz Aydın'ın, yönetime "Uygun bir transfer teklifi gelmesi halinde kabul edin" mesajını verdiği aktarıldı.