Filipinler’de yaşayan 51 yaşındaki yemek vlogger’ı Emma Amit, sosyal medya hesabında zehirli yengeç yediği videosunu paylaşmasından 2 gün sonra hayatını kaybetti. Amit’in, Palawan kıyılarında avladığı ve yerel halk arasında "şeytan yengeci" olarak bilinen yengeçleri pişirip yediği görüntüler, ölümünün ardından gündem oldu.

Filipinler’de yaşayan 51 yaşındaki içerik üreticisi Emma Amit, sosyal medyada paylaştığı yemek videolarıyla geniş bir takipçi kitlesi kazanmıştı. Denizle iç içe bir yaşam süren Amit, son olarak bir videosunda yengeç pişirip yediği anları takipçileriyle paylaşmıştı. Ne var ki, bu görüntülerin onun hayatının son anlarına ait olacağından haberi yoktu.

SON ANLARI KAMERADA

Amit, son videosunda Puerto Princesa’daki sahil evinin yakınlarında salyangoz ve kabuklu deniz ürünleri avlarken görülüyordu. Videoda, yemek vlogger’ının zehirli yengeçleri topladığı, tencerede pişirdiği ve tükettiği anlar saniye saniye kaydedildi.

ARKADAŞI DA ÖLDÜ

Olay sonrası Amit’in evinde inceleme yapan yetkililer, tüketilmiş yedi adet yengeç kabuğu ele geçirdi. Yengeçleri Amit ile birlikte yiyen bir arkadaşının da zehirlenerek hayatını kaybettiği bildirildi.

UYARI GECİKMEDİ

Barangay Muhtarı Laddy Gemang, içerik üreticisinin yemeğin hemen ardından bilincini kaybettiğini ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı. Gemang, bölge halkını uyararak “Bu şeytan yengecini yememeye dikkat edin; ölümcül olup, birkaç saat içinde ölüme yol açabilir” ifadelerini kullandı.

Bilim insanları, Hint-Pasifik bölgesinde yaygın olarak bulunan Zosimus aeneus türünün, merkezi sinir sistemini felç eden yüksek düzeyde nörotoksin içerdiğini belirtiyor. Filipinler’in en zehirli yengeci kabul edilen bu türün yol açtığı zehirlenme vakalarının yaklaşık yüzde 50’si ölümle sonuçlanıyor.

