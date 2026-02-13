Kayseri'de suç örgütlerine yönelik operasyonda çatışma: 1 polis yaralandı
Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince organize suç örgütünün deşifresine yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda şüphelilerin ateş açması sonucu 1 özel harekat polisi yaralanırken 9 kişi gözaltına alındı.
Kayseri'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il sınırları içerisinde faaliyet yürüten organize suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yapıldı.
9 KİŞİ YAKALANDI
Yürütülen teknik, fiziki takip ve dinleme sonucu şüpheli şahısların tespit edilen adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. 20 ekip, 210 personel ve özel harekat polislerinin katılımıyla düzenlenen operasyonlar neticesinde 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
UYUŞTURUCU VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda 1 kilo 0,92 gram uyuşturucu madde, 112 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 4 adet tabanca, 1 adet tüfek, 3 bin 282 adet fişek ve çeşitli miktarlarda çek/senet ele geçirildi.
ÖZEL HAREKAT KOMİSERİ AYAĞINDAN YARALANDI
Öte yandan şüpheli şahıslardan birinin adresinde gerçekleştirilen operasyon esnasında şüpheli şahsın ateş açması sonucu bir özel harekat komiseri ayağından yaralandı. Yaralanan polisin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaldırıldığı hastanede tedavisinin devam ettiği bildirildi.