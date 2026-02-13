İhlas Haber Ajansı
UEFA Uluslar A Ligi'nde zorlu rakipler: A Milli Takım'ın fikstürü belli oldu
Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nın tarihinde ilk defa A Ligi'nde mücadele edeceği UEFA Uluslar Ligi'ndeki fikstürü belli oldu. Milliler, ilk maçında 25 Eylül Cuma günü TSİ 21.45'te Fransa'yı konuk edecek.
UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile eşleşen A Milli Futbol Takımı'nın fikstürü belli oldu.
- Türkiye, ilk maçı 25 Eylül 2026 Cuma günü TSİ 21.45'te Fransa ile oynayacak.
- Maç tarihleri ve saatleri:
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile eşleşti. Portekizli eski milli futbolcu Pepe'nin yaptığı kura çekiminin ardından Ay-yıldızlı ekibin maç programı da belli oldu.
TÜRKİYE'NİN MAÇ TAKVİMİ
İlk karşılaşmasını 25 Eylül Cuma günü Fransa'ya karşı oynayacak A Milli Takım'ın Uluslar Ligi maç programı (TSİ) şöyle:
25 Eylül 2026 / 21.45: Türkiye - Fransa
28 Eylül 2026 / 21.45: Türkiye - İtalya
2 Ekim 2026 / 21.45: Belçika - Türkiye
5 Ekim 2026 / 21.45: İtalya - Türkiye
12 Kasım 2026 / 20.00: Türkiye - Belçika
15 Kasım 2026 / 22.45: Fransa - Türkiye
