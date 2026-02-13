Arnavutköy’de sağlık ocağında temizlik görevlisinin fark ettiği cihaz, ortalığı karıştırdı. Doktorların dinlenme odasında ‘dinleme cihazı’ olduğu değerlendirilen bir cihaz bulundu. Doktor S.S. cihazı doktor Ö.Ö.’nün koyabileceğini iddia ederken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde yer alan Cavit Beşkardeş Aile Sağlığı Merkezi'nde doktorların odasına ‘dinleme cihazı yerleştirildi’ iddiası endişeye neden oldu.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ BULDU

Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan Cavit Beşkardeş Aile Sağlığı Merkezi'nde temizlik görevlisi C.A., doktorların dinlenme odasında temizlik yaptığı sırada siyah renkli, ışıkları yanıp sönen bir cihaz fark etti.

Dikkat çeken olay sonrasında polis ekipleri sağlık ocağına geldi. Sağlık ocağında görevli doktor S.S. polis ekiplerine şikayette bulundu. Doktorların dinlenme odasına ortam dinleme cihazı konulduğu iddiası üzerine adli süreç başlatıldı.

ŞÜPHELİ KİŞİ: DOKTOR

S.S. isimli doktor, cihazı kurumda görev yapan başka bir doktor olan Ö.Ö.'nün yerleştirmiş olabileceğini düşündüğünü öne sürdü. S.S. ifadesinde, Ö.Ö. isimli doktorun daha önce yetkisi olmamasına rağmen güvenlik kameralarını kendi cihazından açarak izlediğini bildiğini iddia etti.

İhbar üzerine sağlık ocağına gelen polis ekipleri, söz konusu siyah renkli ve ışıklı cihazı koruma altına alırken, yapılan ilk incelemede cihazın ortam dinlemesinde kullanılabilecek nitelikte olduğu belirlendi. Şüpheli olay sonrasında sağlık ocağında görevli personeller, ifade verdi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

