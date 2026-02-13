Konya’nın Akşehir ilçesinde “Temsili Nasreddin Hoca” olarak tanınan Mehmet Tural’ın öldürülmesine ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Cinayeti daha önce Müge Anlı’nın programında itiraf eden sanık Kenan Yılmaz, mahkemede ifadesini değiştirerek suçlamaları reddetti ve eşini işaret etti.

20 Nisan 2025’te kaybolan Mehmet Tural’ın, arkasında “Bana bir şey olursa sorumlusu Kenan Yıldız’dır” yazılı bir not bıraktığı ortaya çıkmıştı. Bu gelişmenin ardından bir televizyon programına katılan Kenan Yılmaz, Tural’ı vurduğunu ve cesedi attığını söylemişti. Yapılan aramalarda Tural’ın cansız bedeni, tarif edilen uçurumda bulunmuştu.

Canlı yayındaki beyanında tartışma sırasında silahını ateşlediğini ve Tural’ın uçuruma yuvarlandığını söyleyen Yılmaz, maktulün yanında bulunan 220 bin lirayı aldığını ve paranın bir kısmını harcadığını da kabul etmişti.

MAHKEMEDE EŞİNİ SUÇLADI Müge Anlı’da işlenen ve “Temsili Nasreddin Hoca” olarak bilinen Mehmet Tural’ın öldürülmesine ilişkin davada şaşırtan bir gelişme yaşandı. Akşehir Adliyesi’nde görülen ilk duruşmada Yılmaz, önceki ifadeleriyle çelişen bir savunma yaptı. Mahkemede, Mehmet Tural’ı eşinin vurduğunu öne süren sanık, ailesinin tehdit edildiğini iddia ederek cinayeti bu nedenle üstlendiğini savundu.

“BEN DEĞİL EŞİM ÖLDÜRDÜ” Konuşmasında “Mehmet Tural'ı ben değil eşim öldürdü. Mehmet bana silah çekip küfür edince, eşim çantasından çıkardığı silahla onu vurdu. Ailemle tehdit edildiğim için cinayeti üstlenmek zorunda kaldım” ifadelerini kullandı.

Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan eşi ise suçlamaları kabul etmeyerek susma hakkını kullandı.

KARAR DURUŞMASI 13 MART’TA Mahkeme heyeti, sanığın eşinin bir sonraki duruşmada sanık sıfatıyla değerlendirilebileceğini tutanağa geçirdi. Davanın karar duruşmasının 13 Mart’ta yapılacağı bildirildi.

