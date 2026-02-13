Türkiye'de Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştıran, son olarak Serie A ekibi Juventus'ta görev yapan Igor Tudor, Premier Lig temsilcisi Tottenham Hotspur'un teknik direktörlüğü için gündeme geldi. İtalyan basını, Hırvat futbol adamıyla temasların başladığını yazdı.

Premier Lig'de son 8 maçta galibiyete hasret kalan ve küme düşme hattının sadece 5 puan üzerinde 16'ncı sırada yer alan Tottenham Hotspur, Danimarkalı teknik adam Thomas Frank ile yolların ayrılması sonrası sürpriz bir iddiayla gündeme geldi.

İgor Tudor

Mart 2025'te sözleşme imzaladığı Juventus tarafından 8 maç galibiyet alınamaması üzerine ekim ayında görevine son verilen Igor Tudor, İngiliz ekibinin teknik direktör adayları arasında yer alıyor.

İLK TEMAS KURULDU

İtalyan gazeteci Matteo Moretto'nun haberine göre; 47 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı, Tottenham'ın listesinde üst sıralarda bulunuyor. Premier Lig kulübü ile Hırvat teknik adam arasında temasların başladığı aktarıldı.

