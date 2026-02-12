Akbank tarafından düzenlenen ve 26 adet iPhone 17 Pro Max 256 GB’ın hediye edileceği kampanyada gözler çekiliş sonuçlarına çevrildi. 12 Şubat 2026 Perşembe günü sonuçları açıklanan çekilişin asil ve yedek isim listesi açıklandı.

19 Aralık 2025 - 31 Ocak 2026 tarihleri arasında düzenlenen kampanya kapsamında, kampanya şartlarını yerine getiren kredi kartı sahipleri çekilişe katılma hakkı elde etti. Çekiliş, 10 Şubat 2026 tarihinde İstanbul Küçükçekmece’de noter huzurunda gerçekleştirildi. İşte, asil ve yedek isim listesi...

AKBANK iPHONE 17 PRO MAX ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kampanya şartnamesine göre çekiliş 10 Şubat 2026 tarihinde yapıldı ve sonuçlar 12 Şubat 2026 Perşembe günü açıklandı. Kampanya kapsamında toplam 26 adet iPhone 17 Pro Max 256 GB ikramiye olarak belirlendi. 27 Şubat.2026 tarihine kadar başvurmayan asillerle, 14 Mart 2026 tarihine kadar başvurmayan yedeklere ikramiyeleri teslim edilmeyecek.

AKBANK iPHONE ÇEKİLİŞİ İSİM LİSTESİ (ASİL/YEDEK)

Çekiliş sonucunda belirlenen asil ve yedek kazanan listesi ilan edildi.

Akbank iPhone 17 Pro Max çekiliş sonuçları isim listesi açıklandı! İşte asil ve yedek liste

