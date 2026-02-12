Bolu'da sosyal medyada paylaşılan görüntülerde küçük yaşta çocuğun otomobil kullanması tepkilere neden oldu. Görüntüler üzerine çocuğun ailesine para cezası uygulandı ve adli işlem başlatıldı.

11 Şubat günü saat 17.00 sıralarında sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yaşı küçük bir çocuğun araç kullandığı görüldü. Yüksek sesli müzik eşliğinde trafikte seyreden otomobildeki çocuk sürücüyü arka koltukta oturan bir kişi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

AİLEYE İŞLEM YAPILDI

Görüntülerin yayılmasının ardından çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç sahibini ve çocuğun ailesini tespit etti. Ekipler, çocuğun trafiğe çıkmasına izin veren aileye, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince "sürücü belgesiz araç kullandırmak" suçundan 25 bin lira idari para cezası kesti.

Ayrıca aile hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçunu düzenleyen maddesi uyarınca adli işlem başlatıldı.

