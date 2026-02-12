Televizyon dünyasında uzun yıllar farklı projelerde yer alan Ceyhun Mengiroğlu’nun hayatı ve kariyeri yeniden gündemde. Özellikle rol aldığı diziler ve özel hayatına ilişkin detaylar izleyiciler tarafından araştırılıyor. İşte Ceyhun Mengiroğlu’nun biyografisi ve ekran yolculuğu...

Son dönemde sosyal medyada ve arama motorlarında ismi yeniden öne çıkan Ceyhun Mengiroğlu, modellikten oyunculuğa uzanan kariyeriyle dikkat çekiyor. 2015 yılında ekran macerasına başlayan oyuncu, kısa sürede birçok popüler dizide rol alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

CEYHUN MENGİROĞLU KİMDİR?

Ceyhun Mengiroğlu, 5 Aralık 1986 tarihinde İstanbul’un Şişli ilçesinde dünyaya geldi. 2011 yılından itibaren podyumlarda yer aldı. Reklam filmleri ve müzik kliplerinde boy gösterdikten sonra 2015 yılında “Adı Mutluluk” dizisiyle televizyon dünyasına adım attı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncunun Sena Mengiroğlu ile evli olduğu biliniyor.

CEYHUN MENGİROĞLU HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Yasak Elma - 2022

İkimizin Sırrı - 2021

Maria ile Mustafa - 2020

Payitaht Abdulhamid - 2019

Rüya - 2017

Paramparça - 2016

Adı Mutluluk - 2015

