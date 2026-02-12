Türkiye Gazetesi
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a hapis cezası
CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın'a, Akın Gürlek'e ilişkin bir video paylaşımı nedeniyle "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi, hükmün açıklanması ise geri bırakıldı. Öte yandan Gürlek hakkında sosyal medyadan paylaşım yapan ve gözaltına alınan CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız, "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan tutuklandı.
CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'ın, dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ilişkin sözleri gerekçesiyle yargılandığı davada karar çıktı.
Mahkeme, Aydın'ı "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı.
Aydın'a verilen cezada hükmün açıklanması geri bırakıldı. Aydın "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan beraat etti.
CHP ADALAR GENÇLİK KOLLARI BAŞKANI TUTUKLANDI
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alınan CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Ramazan Yıldız ise "terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçundan tutuklandı.
