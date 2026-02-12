İki sezondur çarşamba akşamları seyirciyi ekran başına toplayan Sahipsizler dizisinin final yapacağı ortaya çıktı. Genç oyuncu kadrosunun yanı sıra senaryo örgüsüyle dikkat çeken Sahipsizler mart ayında ekranlara veda edecek. Peki, Sahipsizler ne zaman final yapacak?

Sahipsizler'de veda vakti belli oldu. Çarşamba günleri izleyicilerle buluşan Sahipsizler'in ekrana veda edeceği ortaya çıktı. Yayınlanan son bölüm finalinde Devran'ın aracının alev alması soru işaretleri bırakmıştı. Devran'ın akıbetine dair soru işaretleri devam ederken dizinin geleceği belli oldu.

SAHİPSİZLER FİNAL Mİ YAPIYOR?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, kadrosu güçlendirilerek ekran macerasına devam eden dizi için bölüm maliyetini karşılayamadığı ve her hafta zarar ettiği için final kararı alındı. Gelen haberlere göre Sahipsizler 51. bölümüyle ekrana veda edecek.

SAHİPSİZLER FİNALİ NE ZAMAN?

Sahipsizler en son 11 Şubat 2026 tarihinde 48. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin akışında devam etmesi halinde Sahipsizler final bölümü 4 Mart Çarşamba günü yayınlanacak.

SAHİPSİZLER KADROSU

Yönetmenliğini Cem Karcı’nın üstlendiği ve yönetmen koltuğunda Enes Kartal’ın oturduğu dizi Hazal Subaşı, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca, Züleyha Yıldız, Turgut Tunçalp, Enes Koçak, Mina Derman, Mehmet Bozdoğan, Edip Tepeli, Duygu Karaca, Bilge Can Göker, Onur Berk Arslanoğlu, Serpil Gül, Zeynep Köse, Hivda Zizan Alp ve Sacide Taşaner’den oluşan güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyordu.

