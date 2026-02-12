Sahipsizler dizisinin 49. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada gündem oldu. Fragmanda yer alan cenaze görüntüleri, izleyicilerin aklına ''Sahipsizler Devran ölüyor mu, Burak Berkay Akgül diziden ayrılacak mı?'' sorusunu getirdi.

Sahipsizler 49. bölüm fragmanı cenaze sahnesiyle birlikte Burak Berkay Akgül’ün diziden ayrılacağı iddiaları yeniden konuşulmaya başladı. Fragmanda Azize’nin Devran’a “Beni bırakıp gidemezsin, ölemezsin” diye feryat etmesi izleyenlerde derin bir hüzne neden oldu. Peki, Sahipsizler Devran ölüyor mu, Burak Berkay Akgül diziden ayrılacak mı?

SAHİPSİZLER DEVRAN ÖLÜYOR MU?

Sahipsizler dizisinin 49. bölüm fragmanı yayınlandıktan sonra en çok konuşulan konu Devran’ın akıbeti oldu. Fragmanda cenaze görüntülerinin ekrana gelmesi, Devran’ın öldüğünü gündeme taşıdı. Fakat Devran'ın gerçekten ölüp ölmediği henüz netlik kazanmadı.

BURAK BERKAY AKGÜL DİZİDEN AYRILDI MI?

Devran karakterini canlandıran Burak Berkay Akgül’ün diziden ayrıldığına dair resmi açıklama henüz yapılmadı. Fragmandaki cenaze sahnesi nedeniyle ayrılık iddiaları güçlenirken oyuncunun diziden kesin olarak ayrıldığı açıklanmadı.

İzleyenler ise Devran'ın kendisine öldü süsü verip kan davasından ve Hazar'ın tuzaklarından kurtulmayı planladığı iddialarını gündeme getirdi. Azize'nin fragmanda Devran'ın cesedini görmesine izin verilmemesi de iddiaları destekledi.

