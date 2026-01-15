Sahipsizler 44. bölüm ile beraber Cemo karakteriyle ilgili yaşanan son gelişmeler, izleyicilerin dikkatini yeniden hikayenin merkezine çekti. Kaan Miraç Sezen’in canlandırdığı Cemo’nun cezaevine girmesiyle birlikte diziden ayrılık iddiaları güç kazanırken “Sahipsizler Cemo diziden çıktı mı, neden yok?” sorusu gündemin ilk sıralarına yerleşti.

Sahipsizler son bölümle birlikte hikaye giderek yön değiştirdi. Cemo’nun tutuklanarak cezaevine gönderilmesi, yalnızca karakterin kaderini değil, ailesi ve çevresindeki herkesin hayatını da derinden etkiledi. Yaşanan gelişmenin ardından 44. bölümde Cemo’nun ekranda yer almaması, ayrılık söylentilerini daha da artırdı. Peki, Sahipsizler Cemo diziden çıktı mı, neden yok?

SAHİPSİZLER CEMO DİZİDEN ÇIKTI MI?

Star TV’de yayınlanan Sahipsizler dizisinde Cemo karakterinin son bölümlerde cezaevine girmesi, diziden ayrılık iddialarını gündeme taşıdı. 43. bölümde yaşanan gelişmelerin ardından 44. bölümde Cemo’nun ekranda yer almaması, karakterin hikayeden çıkarıldığı yönünde yorumlara neden oldu.

Fakat henüz Cemo’nun diziden kesin olarak ayrıldığına dair resmi bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle karakterin tamamen veda ettiğini söylemek için yapım ekibinden gelecek duyuru bekleniyor.

SAHİPSİZLER CEMO NEDEN YOK?

Cemo’nun son bölümde cezaevine girmesi ile ekranlarda yer almadığı görüldü. Hikayede yaşanan kırılma, karakterin geçici bir süre ekranlardan uzak kalacağını da düşündürdü. Cemo’nun ilerleyen bölümlerde farklı bir şekilde yeniden hikayeye dahil olabileceği ihtimali de izleyenlerin akıllarında.

KAAN MİRAÇ SEZEN SAHİPSİZLER DİZİSİNDEN AYRILDI MI?

Cemo karakterini canlandıran Kaan Miraç Sezen’in Sahipsizler dizisinden ayrıldığına dair iddialar netlik kazanmış değil. Yapımcı OGM Pictures cephesinden oyuncunun projeye veda ettiğini doğrulayan resmi bir açıklama yapılmadı. Kulislerde ayrılık söylentileri konuşulsa da, Sezen’in diziden tamamen ayrıldığı bilgisi hala doğrulanmış değil.

KAAN MİRAÇ SEZEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Kaan Miraç Sezen 2002 yılında Bursa’da dünyaya geldi. Eğitimini TED Koleji’nde tamamlayan genç oyuncu, üniversite öğrenimini Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde sürdürdü. Tiyatro kökenli olan Sezen, İstanbul Şehir Tiyatroları bünyesinde sahne aldı. Televizyon kariyerinde Tozluyaka, Düğüm, İstanbul Ansiklopedisi ve Sahipsizler gibi yapımlarda rol alan oyuncu, Sahipsizler dizisindeki Cemo karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

