Yerli ve milli helikopter GÖKBEY, kritik sertifikasını alarak önemli bir eşiği geride bıraktı. Şimdiden 75 siparişe ulaşan proje, hem sivil hem kamu görevlerinde kullanılmak üzere gökyüzüne çıkmaya hazırlanıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin yerli ve milli helikopteri GÖKBEY’in sertifikasyon sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Düzenlenen törende, helikopterin uçuşa elverişliliğini gösteren tip sertifikası, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün’e takdim edildi.

Yerli helikopter GÖKBEY sertifikasını aldı! Alınan sipariş sayısı açıklandı

YÜKSELİŞİN SOMUT BİR GÖSTERGESİ

Bakan Uraloğlu, GÖKBEY’in sadece bir hava aracı olmadığını vurgulayarak, sivil havacılıkta bağımsızlığın güçlü bir simgesi olduğunu ifade etti. Helikopterin sağlık, yangın söndürme ve genel maksat görevlerinde aktif olarak kullanılacağını belirten Uraloğlu, projenin Türkiye’nin havacılık alanındaki yükselişinin somut bir göstergesi olduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin son yıllarda savunma ve teknoloji alanında büyük bir sıçrama gerçekleştirdiğini belirten Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yerli üretimin birçok sektörde güç kazandığını söyledi. Uraloğlu, İHA ve SİHA teknolojilerinden deniz platformlarına, uydu projelerinden elektrikli trenlere kadar geniş bir yelpazede önemli başarılar elde edildiğini vurguladı.

"BU BAŞARI TEKNOLOJİK BAĞIMSIZLIĞIN İLANI"

Uraloğlu, bu sertifikanın Türkiye’yi ABD, Avrupa Birliği, Kanada ve Brezilya gibi havacılıkta önde gelen ülkelerle aynı ligde konumlandırdığını vurgulayarak, “Bu başarı sadece teknik değil, aynı zamanda teknolojik bağımsızlığın da ilanıdır” dedi.

75 HELİKOPTER İÇİN SİPARİŞ ALINDI

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise GÖKBEY için yoğun talep olduğunu belirterek, şu ana kadar 75 helikopter için sipariş alındığını açıkladı. İlk teslimatın Temmuz ayında Sağlık Bakanlığı’na yapılacağını belirten Görgün, sonraki teslimatların da planlandığı şekilde devam edeceğini ifade etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası