ATV’de hafta içi her gün yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Avukat Rahmi Özkan’ın son günlerde ekranda yer almaması, izleyiciler arasında soru işaretlerine yol açtı. 7 Ocak Çarşamba günü ekranda yer almayan Özkan için ''Müge Anlı Rahmi Bey neden yok, Rahmi Özkan programdan ayrıldı mı?'' soruları gündeme geldi. Rahmi Özkan'ın eşinin son durumunu ise Müge Anlı canlı yayında açıkladı.

Programın dikkat çeken isimlerinden biri olan Rahmi Özkan’ın yayına katılamaması izleyenlerde merak uyandırdı. Binlerce izleyen Müge Anlı Rahmi Bey neden yok, programdan ayrıldı mı sorusunu sorgulamaya başladı. Rahmi Özkan'ın eşinin sağlık durumuna ilişkin detayları ise Müge Anlı bugünkü canlı yayında duyurdu.

Müge Anlı Rahmi Bey neden yok, programdan ayrıldı mı? Eşinin son durumunu Müge Anlı açıkladı

MÜGE ANLI RAHMİ BEY NEDEN YOK?

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Avukat Rahmi Özkan’ın son günlerde yayında yer almaması izleyicilerin dikkatini çekti. Programda yapılan açıklamaya göre Rahmi Özkan, eşinin yaşadığı sağlık problemi nedeniyle bir süredir canlı yayınlara katılamıyor.

Müge Anlı Rahmi Bey neden yok, programdan ayrıldı mı? Eşinin son durumunu Müge Anlı açıkladı

RAHMİ ÖZKAN PROGRAMDAN AYRILDI MI?

Rahmi Özkan’ın programdan ayrıldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmıyor. Müge Anlı,canlı yayında yaptığı açıklamada Özkan’ın programdan ayrılmadığını, yokluğun tamamen ailevi ve sağlıkla ilgili bir durumdan kaynaklandığını ifade etti.

Müge Anlı Rahmi Bey neden yok, programdan ayrıldı mı? Eşinin son durumunu Müge Anlı açıkladı

RAHMİ ÖZKAN'IN EŞİNİN SAĞLIK DURUMU NASIL SON DAKİKA?

Müge Anlı’nın paylaştığı son bilgilere göre Rahmi Özkan’ın eşi Güzin Özkan acil bir ameliyat geçirdi ve bir süredir yoğun bakımda tedavi altındaydı. 7 Ocak tarihli yayında yapılan açıklamada, Güzin Özkan’ın sağlık durumunun iyiye gittiği ve yoğun bakımdan çıkarılmasının beklendiği duyuruldu.

Müge Anlı Rahmi Bey neden yok, programdan ayrıldı mı? Eşinin son durumunu Müge Anlı açıkladı

MÜGE ANLI RAHMİ ÖZKAN NE ZAMAN DÖNECEK?

Rahmi Özkan’ın programa dönüş tarihi, eşinin sağlık sürecine bağlı olarak netleşecek. Müge Anlı, tedavi sürecinin planlandığı şekilde ilerlemesi halinde Rahmi Özkan’ın önümüzdeki günlerde yeniden Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yer almasının beklendiğini açıkladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası