Sunucu Müge Anlı, programında Avukat Rahmi Özkan’ın eşinin sağlık durumuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Anlı, Özkan’ın eşi Güzin Hanım’ın acil bir ameliyat geçirdiğini belirterek, başlangıçta midesiyle ilgili bir sorun olduğu düşünülse de yapılan kontroller sırasında kalbiyle ilgili komplikasyonlar ortaya çıktığını ifade etti.

Avukat Rahmi Özkan'ın eşiyle ilgili üzen haberi Müge Anlı duyurdu. Yapılan acil müdahale ile ameliyata alınan Güzin Hanım’ın sağlık durumunun şu an iyi olduğu belirtilirken, Özkan’ın endişeli olduğu belirtildi.

“RAHMİ ÖZKAN’IN EŞİ ACİL AMELİYAT GEÇİRDİ”

Müge Anlı, konuyla ilgili olarak “Rahmi Özkan’ın eşi yoğun bakımda. Eşi Güzin ablam acil bir ameliyat geçirdi. Midesi derken kalbiyle ilgili sıkıntı çıktı. Apar topar ameliyata alındı. Şu an sağlık durumu iyi, ancak onlar çok endişeliler. Güzel haberler veririz inşallah. Umarım pazartesi günü Rahmi Bey de aramızda olur. Dualarınıza ihtiyacımız var” açıklamasında bulundu.

Rahmi Özkan - Güzin Özkan

PROGRAMDA ANLAŞMAZLIK YAŞADILAR

Programın yılın son gününde ekrana gelen bölümünde, Müge Anlı ile avukat Rahmi Özkan arasında da gergin anlar yaşanmıştı. Özkan, eşinin başka bir kişiyle kaçtığı iddialarıyla ilgili hukuki süreç hakkında açıklamalar yaparken, Müge Anlı “Benim programımda bunları konuşmayın, bunlar çok çirkin şeyler” diyerek müdahale etmiş ve uyarısı Özkan’ın tepkisini çekmişti.

Müge Anlı ile Rahmi Özkan yayında tartışmıştı

RAHMİ ÖZKAN, MÜGE ANLI İLE YOLLARINI AYIRDI MI?

Olayın ardından sosyal medyada ve magazin gündeminde “Rahmi Özkan, Müge Anlı’dan ayrıldı mı?” ve “Rahmi Özkan ile Müge Anlı kavga mı etti?” soruları gündeme geldi. Özkan’ın bugünkü programda yer almaması da dikkat çekerken, Müge Anlı, eşinin sağlık sorunları nedeniyle yayında bulunamadığını belirterek izleyicilerden destek ve dualarını esirgememelerini istedi.

