Kocaeli’nin Körfez ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Olay yerinden kaçan sürücünün 17 yaşındaki Y.E.Ç. olduğu ve aracı ailesinden izinsiz aldığı ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Çamlıtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı.

OLAY YERİNDEN KAÇMIŞTI

Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, park halindeki otomobile ve bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Minibüs sürücüsü kazanın ardından aracıyla olay yerinden kaçtı.

ARACI AİLESİNDEN İZİNSİZ ALMIŞ

Hafif ticari araçta sıkışan yaralı sürücü ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar sonucu kaçan sürücünün 17 yaşındaki Y.E.Ç. olduğu tespit edildi. Şüphelinin aracı ailesinden izinsiz aldığı ve ehliyetinin bulunmadığı öğrenildi. Y.E.Ç.'nin karakoldaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

