Sakarya’da bir kebap salonunda tavanın çökmesi sonucu meydana gelen faciada, çalışanlar saniyelerle ölümden döndü. Korku dolu anlarda çalışanların kaçışı kameralara yansıdı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde iftara saatler kala yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Bir kebap salonunda çalışanlar iftar için hazırlık yaparken, iş yerinin asma tavanı henüz belirlenemeyen bir nedenle büyük bir gürültüyle çöktü.

Sakarya’da faciadan dönüldü: Tavan çöktü, çalışanlar kendini sokağa attı

KENDİLERİNİ DIŞARI ZOR ATTILAR

Gürültüyü duyan çalışanlar, kendilerini dışarı zor atarken, enkazın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular. Çökme sonrası iş yerinde büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Mekanın kalabalık olmaması büyük bir facianın önene geçerken, iş yerinin içi savaş alanına döndü. Çöken tavan parçaları, personelin tahliyesinin ardından temizlenmeye başlandı. Asma tavanın çökme anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

