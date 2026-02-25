Bursa’nın Nilüfer ilçesinde silahlı gasp ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada olayın kurgu olduğu ortaya çıktı. Parayı taşıyan kişiler ile birlikte hareket eden 8 şüphelinin planlı şekilde senaryo oluşturduğu belirlendi. Operasyonda 5,1 milyon lira, 8,3 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve olayda kullanıldığı değerlendirilen tüfek ele geçirildi. Şüpheliler, paranın bahis yoluyla elde edildiğini öne sürdü.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Ö.U'ya ait parayı İstanbul'dan Bursa'da bulunan B.S'ye getiren O.D. ve O.S, Balkan Mahallesi Hasanağa Caddesi'nde araçlarının tüfekle kesildiğini ve kolide bulunan paranın gasbedildiğini ihbar etti.

KURGU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İhbar üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ile Nilüfer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Kamera kayıtları ve saha araştırmaları sonucunda parayı taşıyan O.D. ve O.S. ile S.K, M.K, E.S, A.K, E.T, A.Ç. ve F.D'nin birlikte hareket ederek olayı kurguladıkları belirlendi.

Bursa'da silahlı gasp ihbarı asılsız çıktı! Milyonluk senaryo deşifre oldu

Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 5 milyon 173 bin 900 lira, 8 milyon 311 bin 982 lira değerinde ziynet eşyası ile olayda kullanıldığı değerlendirilen tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki ifadelerinde para ve ziynet eşyalarının bahis yoluyla elde edildiğini beyan ettikleri öğrenildi.

