Savaşın dördüncü yılına girilirken Kiev’de konuşan Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cenevre’de yapılması planlanan kritik temaslar öncesi toprak bütünlüğü konusunda hızlı bir çözüm beklemediğini söyledi. “Yarın net bir sonuca ulaşacağımızdan emin değilim” diyen Zelenskiy, Donbas başta olmak üzere temel meselelerin liderler düzeyinde ele alınması gerektiğine değindi.

Kiev’de Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile ortak basın toplantısı düzenleyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının 4. yılına girildiği günlerde kritik mesajlar verdi.

Zelenskiy’den Cenevre itirafı! "Yarın çözülmez"

"ENERJİ ALTYAPISINA SALDIRI"

Rus ordusunun Ukrayna’daki enerji ve kritik altyapılara yönelik hava saldırılarını sürdürdüğünü söyleyen Zelenskiy, hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesine sağladığı destek nedeniyle Norveç’e teşekkür etti.

Ukrayna’daki öncelikli tesislere dikkat çeken Zelenskiy, "230 adet öncelikli tesisimiz var. Toplamda daha fazla tesisimiz bulunuyor, ancak korunması gereken öncelikli tesisler bunlardır." dedi.

1400 KİLOMETRELİK FÜZE SALDIRISI

Ukrayna lideri, Ukrayna’nın Rusya’daki hedeflere yönelik uzun menzilli silahlarla saldırılarını sürdürdüğünü açıkladı.

Geçen hafta balistik, hipersonik ve kıtalararası füzelerin üretildiği bir sanayi tesisine saldırı düzenlediklerini söyledi.

Saldırının, Ukrayna üretimi FP-5 "Flamingo" tipi seyir füzeleriyle 1400 kilometre mesafeden gerçekleştirildiğini aktaran Zelenskiy, bunun endüstri açısından "gerçek bir başarı" olduğundan bahsetti.

Rus saldırıları nedeniyle Flamingo füzelerinin üretim sürecinde gecikmeler yaşandığını belirten Zelenskiy, üreticilerin füze sayısını artırmak istediğini açıkladı.

CENEVRE MESAJI: "YARIN ÇÖZÜLMEZ"

Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Ekonomi Bakanı Oleksiy Sobolev’in 26 Şubat’ta Cenevre’de ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner ile görüşeceğini hatırlattı.

Görüşmede savaşın sona erdirilmesi ve ABD-Ukrayna ekonomik ilişkilerinin ele alınacağını söyleyen Zelenskiy, toprak bütünlüğü konusunun bu toplantıda çözüme kavuşmasını beklemediğini ifade etti.

"Ama toprak ve bölge Donbas konularında yarın net bir sonuca ulaşacağımızdan emin değilim. Çünkü bu konuların, tekrar ve tekrar söyleyeceğim, liderler düzeyinde ele alınması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

NÜKLEER İDDİALARINA CEVAP VERDİ

Rusya Dış İstihbarat Servisinin, İngiltere ve Fransa’nın Ukrayna’ya nükleer bomba vermeyi planladığı iddiasına da değinen Zelenskiy, bu açıklamaya ABD ve müttefiklerin tepki göstermesi gerektiğini söyledi.

"Nükleer silahlar kelimesi ile oynamak her zaman tehlikelidir." diyen Zelenskiy, söz konusu iddiayı siyasi baskı olarak nitelendirdi.

ABD, Rusya ve Ukrayna arasında üçlü müzakerelerin yeni turuna hazırlık yapıldığını aktaran Zelenskiy, "Bence bu, üçlü görüşmeler için bir hazırlıktır ve bu bir tür siyasi baskıdır. Genel olarak, Rusya savaş alanında zafer elde edemeyince, Ukrayna topraklarında nükleer silah aramaya başlıyor. Maalesef, Ukrayna'nın nükleer silahı yok." ifadelerini kullandı.

