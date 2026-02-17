Rusya ve Ukrayna arasında ABD arabuluculuğunda gerçekleştirilen görüşmelerin üçüncü turu, İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı.

Ukrayna savaşında dördüncü yıla girilirken, kiev, Rusya ve ABD heyetleri, savaşın seyrini değiştirebilecek üçüncü tur üçlü görüşmeler için İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya geldi.

Toplantılar Intercontinental Hotel’de başladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, ateşkes görüşmelere ilişkin şunları söyledi: "Topraklarla ilgili ana konular dahil daha geniş bir gündem ele alınacak"

Rus heyetine Vladimir Medinsky başkanlık ediyor.

Ukrayna heyetine ise Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov liderlik ediyor.

Görüşmeler kapalı kapılar ardında yürütülüyor. Taraflardan ilk aşamada kamuoyuna açık bir açıklama yapılması beklenmiyor.

MASADA TOPRAKLAR VE ATEŞKES MEKANİZMASI VAR

Ukraynalı yetkililerin enerji ateşkesini gündeme taşıması ve muhtemel bir ateşkes durumunda izleme mekanizmasının nasıl işleyeceğini netleştirmesi bekleniyor.

ZELENSKİY’DEN "BÜYÜK SALDIRI" UYARISI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, toplantı öncesinde Moskova’nın yeni bir "büyük saldırı" hazırlığında olabileceğini aktarmıştı.

ABU DABİ GÖRÜŞMELERİ

Rusya, Ukrayna ve ABD, Moskova'nın Ukrayna'ya Şubat 2022'de başlattığı işgalin ardından üçlü görüşmeler için ilk kez ocak ayında Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de bir araya gelmişti.

İlk tur görüşmeler için "olumlu" mesaj verilse de görüşmelerden bir sonuç alınmamıştı.

Abu Dabi’de gerçekleştirilen ikinci tur görüşmelerinde ise iki ülke esir takası konusunda anlaşmaya varmıştı.

