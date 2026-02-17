Rusya’daki askeri tesiste patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre üç kişi hayatını kaybetti.

Rusya’nın St. Petersburg kenti yakınlarında bulunan Sertolovo’daki askeri tesiste patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından binanın ikinci ve üçüncü katı çöktü.

İlk belirlemelere göre iki kişi hayatını kaybetti. Kısa süre sonra ölü sayısının üçe yükseldiği bildirildi.

Enkaz altında 3 ila 4 kişinin daha bulunabileceği tahmin ediliyor.

VALİ TALİMAT VERDİ, EKİPLER SEVK EDİLDİ

Leningrad Bölgesi Valisi Aleksandr Drozdenko, güvenlik birimlerine askeri personele destek verilmesi talimatı verdi. Enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları için bölgeye ekipler yönlendirildi.

PATLAMANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Askeri tesis içerisindeki binada meydana gelen patlamanın nedeni henüz netlik kazanmadı. Yetkililer olayla ilgili inceleme başlattı. Hasarın boyutu ve binanın yapısal durumu değerlendiriliyor.

Ayrıntılar geliyor...

