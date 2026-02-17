Hesabına tanımadığı bir kuyumcu tarafından 426 bin lira yatırılan İsmail Hakkı Pamukoğlu, söz konusu tutarı gerçek sahibine iade ettiğini duyurdu. Süreçte tehdit mesajları aldığını belirten Pamukoğlu, hafta sonu ailesi ve yakınlarına ulaşılarak “Saat 12.00’ye kadar para gönderilmezse ciddi sonuçları olur” şeklinde ifadeler kullanıldığını söyledi.

Ankara'da medikal, kimya ve polimer sektörlerinde faaliyet gösteren bir şirketin sahibi İsmail Hakkı Pamukoğlu; İstanbul'da bulunan bir kuyumcunun hesabına 426 bin lira aktardığını gördü.

PARANIN İZİNİ SÜRDÜ

Pamukoğlu, transferi görür görmez göndericiyi internet üzerinden araştırarak aradığını belirtti. Ancak kuyumcu tarafından kendisine öyle bir transfer gerçekleştirmediği söylendi. Bunun üzerine Pamukoğlu, bankasını arayarak durumu anlattığını ancak bankanın da kendisine yardımcı olamadığını ifade etti. Pamukoğlu, ancak günler sonra paranın sahibini bulduğunu ve parayı eksiksiz şekilde ulaştırdığını açıkladı.

AİLESİNİ TEHDİT ETMİŞLER

Hesabına gelen para sebebiyle birçok kişi tarafından taciz ve tehditlere maruz kaldığını belirten Pamukoğlu, "Paranın sahibi olmadığı halde arayıp mobbing uygulayan, ailemi tehdit eden, ‘para aslında benimdi, bu temiz para değil, geri bana gönder' diyen bir sürü insanla muhatap olmak zorunda kaldık. Aslında yaptığım iş bir vatandaşlık görevi olarak paranın sahibini arayıp geri göndermekti. Yapılan haberden sonra bana ulaştılar. Olayı çözdük. Fakat ondan sonraki yaşadığım süreç beni çok yordu, yıprattı. İhtiyaç sahibi olan insanlar da ulaştı. Yaklaşık 500 tane mail, bir o kadar SMS, WhatsApp mesajları ve çağrılar aldım. Artık saymayı bıraktık, iş yapamaz hale geldik" diye konuştu.

“PARAYI GÖNDERMEZSENİZ BAŞINIZA CİDDİ İŞLER AÇACAĞIZ”

Hesabına gelen parayı sahibine ulaştırdığını belirten ve artık rahatsız edilmek istemediğini ifade eden Pamukoğlu, "İnsanlar, parayı sahibine iade ettiğimi söylediğim halde yardım talep ediyorlar. Mağdur olduklarını, ihtiyaç sahibi olduklarını dile getiriyorlar ve benden hala para istiyorlar. Hafta sonu ailemize ve yakınlarımıza mesaj göndererek ‘saat 12'ye kadar parayı göndermezseniz başınıza ciddi işler açacağız' gibi mesajlar da aldık. Bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunduk" şeklinde konuştu.

