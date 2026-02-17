Asya tatilleri ve Cenevre’deki ABD-İran görüşmelerinden gelen yapıcı mesajların etkisiyle, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin açıklamaları sonrası altın ve gümüşte satış baskısı artarken ons altın 4 bin 841 doları, gümüş ise 72,39 doları gördü.

Ons altın ve gümüş, Asya’daki tatillerin etkisiyle düştü. Ons altın sabah saatlerinde önce 5 bin doların, ardından 4 bin 900 doların altına gerilemişti. Gümüş de 75 doların altını test etmişti.

PİYASALARIN GÖZÜ CENEVRE’DEKİ GÖRÜŞMELERDEYDİ

Bugün küresel piyasalarda dikkatler, Cenevre’de gerçekleştirilen ABD-İran görüşmelerine çevrildi. İran ile ABD arasında yürütülen dolaylı nükleer müzakerelerin ikinci turu sona erdi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, “Ciddi başlıkları ele aldık ancak diyalog ortamı daha yapıcıydı. Muhtemel bir anlaşma metnine geçiş sürecini başlatmak için rehber sayılacak temel ilkeler üzerinde genel bir mutabakata vardık.” ifadelerini kullandı.

Görüşmelerden gelen olumlu haberlerin ardından altındaki satış baskısı hız kazandı. Ons altın, 4 bin 841 dolar seviyesine kadar geriledi. Yüzde 3'lere varan düşüşün ardından altın kayıplarının bir kısmını telafi ederek yeniden 4 bin 900 dolar seviyesine doğru toparlandı.

Ons gümüşte gün içinde 72,39 doları görürken saat 17.50 itibarıyla 72,75 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gümüşte gün içinde kayıp yüzde 6'lara kadar yükseldi.

