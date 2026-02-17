Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi play-off turunda karşılaşacakları mücadele öncesi açıklamalarda bulunan Nottingham Forest Teknik Direktörü Vitor Pereira, sarı lacivertlilerin güçlü bir takım olduğunu ancak başarabileceklerine inandığını belirtti.

Nottingham Forest'ın yeni Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile oynayacakları müsabaka öncesinde kulüp televizyonuna önemli açıklamalar yaptı.

"ONLARI ASLA KÜÇÜMSEYEMEYİZ"

Fenerbahçe'de görev yaptığı dönemlerle ilgili konuşan Portekizli teknik adam, "Kariyerimde iki kez orada bulundum ve taraftarlarla çok iyi bir ilişkim oldu. Benim için geri dönmek bir onur çünkü harika anılarım var. Elbette özel bir durum ama şimdi takımı organize etme ve rakibi analiz etme zamanı. İyi bir sezon geçiriyorlar ve güçlü bir takım. Onları asla küçümseyemeyiz. Ama ben takımıma, kadroma, oyuncularıma inanıyorum. Taraftarlarımızla birlikte bunu başarabiliriz." dedi.

Vitor Pereira

"ATMOSFERİ VE TARAFTARLARI BİLİYORUM"

Sarı lacivertlilere karşı korkusuz bir oyun oynamaları gerektiğini vurgulayan Vitor Pereira, "Oraya sadece beraberlik düşüncesiyle gidersek bu, Fenerbahçe deplasmanına çıkmanın en doğru yolu olmaz. Atmosferi ve taraftarları biliyorum. Korkusuz gitmeliyiz, göz göze mücadele etmeliyiz ve kendimizi kanıtlamalıyız. Futbol cesaret işidir. Oyuncularda takdir ettiğim şey de bu... Rakibe kendi araçlarımızla, kendi kimliğimizle ve oyun anlayışımızla karşı koymak." şeklinde konuştu.

İLK MAÇ 19 ŞUBAT'TA

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında 19 Şubat Perşembe günü Nottingham Forest'ı konuk edecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası