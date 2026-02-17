Ankara'nın Çankaya ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın, tırın altında kaldı. Talihsiz kadın oracıkta can verirken görgü tanıkları "Elinde baston vardı, tır üstünden ezdi geçti kurtaramadı. Çok acı bir olay" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Cebeci Tren İstasyonu'nun önündeki Talatpaşa Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan 76 yaşındaki F.A. isimli kadın, 74 BV 363 plakalı tırın altında kaldı.

ORACIKTA CAN VERDİ

Görgü şahitlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen tırın altında kalan yaşlı kadının olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

"KADININ ELİNDE BASTONU VARDI"

Kazanın görgü şahidi Eyüp Acay, "Karşıya baktığımda tırın geçtiğini gördüm. 3 tane yaya vardı, 2 yaya bir adımla kurtardı. Diğer kadının elinde baston vardı, tır üstünden ezdi geçti kurtaramadı. Çok acı bir olay" dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

