Savcılar, 'ek gelir' vaadiyle banka hesabı ve IBAN kiralamanın gençleri organize suç dosyalarında şüpheli konumuna düşürdüğünü anlattı ve son 3 yılda binlerce dosya açıldığı açıklayarak kritik uyarılarda bulundu.

Kocaeli’de üniversite öğrencileri, son dönemde artış gösteren “hesap kiralama” yöntemiyle işlenen dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına karşı uyarıldı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen seminerde savcılar, özellikle gençlerin hedef alındığını vurguladı.

Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen “Banka Hesabı Kiralama, Masum Gibi Görünen Büyük Tehlike” başlıklı programa, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün, KOÜ Rektörü Nuh Zafer Cantürk, başsavcı vekilleri, cumhuriyet savcıları ve çok sayıda öğrenci katıldı.

"GENÇLER HEDEF ALINIYOR"

Seminerde konuşan Başsavcı Akgün, dolandırıcılık suçlarının artık dijital platformlar üzerinden yürütüldüğüne dikkat çekerek gençlerin özellikle seçildiğini söyledi. Ulusal ve uluslararası organize yapıların, sosyal medya ve mobil bankacılık üzerinden gençlere ulaştığını belirten Akgün, öğrencilerin ileride adli sorunlarla karşılaşmaması için erken uyarının önemine değindi.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Semih Akgün

"KİMSE SİZE KARŞILIKSIZ PARA VERMEZ"

Başsavcı Vekili Mehmet Yılmaz ise öğrencilere “kolay para” tuzağı konusunda net mesaj verdi. IBAN karşılığında para teklif edilmesinin açık bir dolandırıcılık göstergesi olduğunu belirten Yılmaz, “Kimse kimseye sebepsiz yere binlerce lira vermez. Hakim, savcı ya da polis kimliğiyle para talep edenlere kesinlikle inanmayın. Şüphe halinde doğrudan resmi kurumlara başvurun” dedi.

"HESABINIZI KULLANDIRIRSANIZ ŞÜPHELİ OLURSUNUZ"

Cumhuriyet Savcısı Tolga Özcan, sahte ilan siteleri ve sosyal medya üzerinden yapılan dolandırıcılık yöntemlerini örneklerle anlattı. Başkasına banka hesabı, IBAN ya da ATM kartı verilmesinin ciddi hukuki sonuçları olduğunu vurgulayan Özcan, “Hesabınızı kullandırdığınız anda soruşturma dosyasında şüpheli konumuna düşersiniz. ‘Bilmiyordum’ savunması çoğu zaman yeterli görülmez” ifadelerini kullandı.

3 YILDA 3 BİN 400 DOSYA

Bilişim Suçları Bürosu’nda görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Akın ise son 3 yılda 3 bin 400 dosyanın incelendiğini, bunların 1200’ünde iddianame hazırlandığını açıkladı. Akın, bu tür suçların sabıka kaydına işlendiğini ve ileride kamu ya da özel sektörde iş bulmayı zorlaştırdığını hatırlattı.

“GÖREV YAP, PARA KAZAN” TUZAĞINA DİKKAT

Cumhuriyet Savcısı Cihat Karakaya da internet ortamında yayılan “faizsiz kredi” ve “görev yap para kazan” ilanlarına karşı öğrencileri uyardı. Yüklü miktarda faizsiz kredi vaadiyle kimlik bilgileri ve mobil bankacılık şifrelerinin istendiğini belirten Karakaya, bu yöntemle hesapların ele geçirildiğini söyledi.

Ayrıca telefonlara gönderilen linklere tıklanmasının cihazların ele geçirilmesine yol açabileceğini ifade eden Karakaya, kişisel görüntüler üzerinden şantaj yapıldığı vakalar bulunduğunu da sözlerine ekledi.

