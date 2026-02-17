Tarihinin en ağır ekonomik krizinden çıkmaya çalışan Sri Lanka’da parlamento, milletvekillerine ödenen emekli maaşlarını kaldırdı. Karar 154 'evet' oyuyla kabul edildi.

Ekonomik toparlanma sürecini sürdüren Sri Lanka’da parlamentodan dikkat çeken bir karar çıktı. 225 sandalyeli mecliste yapılan oylamada, milletvekillerine sağlanan emekli maaşlarının kaldırılmasını öngören yasa tasarısı 154 'evet' oyuyla kabul edildi. Yalnızca iki milletvekili 'hayır' oyu kullanırken, diğer üyeler oylamaya katılmadı.

Yeni düzenlemeyle birlikte sadece bundan sonra seçilecek milletvekillerinin değil, hali hazırda emekli maaşı alan ya da almaya hak kazanan isimlerin ödemeleri de durdurulacak.

"AHLAKİ OLARAK DOĞRU DEĞİL"

Adalet Bakanı Harshana Nanayakkara, tasarıyı parlamentoya sunarken, ülke ekonomik krizden çıkmaya çalışırken milletvekillerinin emekli maaşı almasının “ahlaki olarak doğru olmadığını” ifade etti.

Devlet Başkanı Anura Kumara Dissanayake ise 2024 seçim kampanyasında milletvekili emekli maaşlarının kaldırılacağı sözünü vermişti. Hükümet, Eylül 2024’te de halkın talebi doğrultusunda eski devlet başkanlarına tanınan konut, ulaşım, ödenek ve emekli maaşı gibi ayrıcalıkları sonlandırmıştı.

