Sri Lanka'da yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı: 15 ölü, 16 yaralı

Otobüs şoförünün yüksek hızda giderken kontrolü kaybetmesinin ardından aracın uçuruma yuvarlanması sonucu 15 kişinin öldüğü, 16 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

ASKERİ BİRLİKLER ENKAZ KALDIRDI

Kazanın ardından olay yerine sevk edilen askerî birlikler, hurdaya dönen otobüs enkazını kaldırma çalışmalarına başladı. O anlar yerel televizyon kanallarında geniş yer buldu.

Sri Lanka’da özellikle engebeli ve dar yolların bulunduğu bölgelerde, sürücü hataları ve altyapı eksiklikleri sebebiyle benzer kazalar sıklıkla yaşanıyor. Uzmanlar, bu tür olayların önüne geçilmesi için yol güvenliği ve sürücü denetimlerinin artırılması gerektiğini vurguluyor.