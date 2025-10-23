Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Sednaya canavarı yakalandı! Binlerce masumun katili

Sednaya canavarı yakalandı! Binlerce masumun katili

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sednaya canavarı yakalandı! Binlerce masumun katili
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Sednaya Hapishanesi’ndeki işkencelerle anılan General Akram Selum Abdullah, Suriye’de istihbarat operasyonuyla yakalandı.

Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad rejiminin muhaliflere yönelik ağır insan hakları ihlalleriyle anılan Sednaya Hapishanesi’nde işlenen suçlarla bağlantılı bir isim daha yakalandı.

Suriye İçişleri Bakanlığı, hapishanede mahkûmları infaz etmek ve işkence yapmakla suçlanan General Akram Selum Abdullah’ın bir istihbarat sonucu yakalandığını duyurdu.

Abdullah’ın 2014-2015 yıllarında Savunma Bakanlığı’nda, askerî polis komutanlığı gibi üst düzey görevlerde bulunduğu belirtildi. Binlerce rejim karşıtının katledildiği hapishane “insan mezbahanesi” olarak anılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sergen Yalçın: Bazı şeylerin değişmesi gerekecek
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Almanya'da tatbikat gerçek sanıldı! Asker ve polis çatıştı, 1 yaralı - DünyaAlmanya'da tatbikat gerçek sanıldı!Avrupa'nın Rusya'ya 19'uncu yaptırım paketi onaylandı! - DünyaAvrupa'nın Rusya'ya 19'uncu yaptırım paketi onaylandı!Trump emri verdi, ABD jetleri vurdu! Pasifik'teki saldırı görüntüleri paylaşıldı - DünyaTrump emri verdi, ABD jetleri vurduChatGPT'den aldıkları cevap hayatlarına mal oluyordu! "Güvenmeleri akıl alır gibi değil" - DünyaChatGPT'den aldıkları cevap hayatlarına mal oluyordu!ABD-Tel Aviv ilişkileri diken üstünde! Ateşkese rağmen işgal tasarısını onayladılar - DünyaABD-Tel Aviv ilişkileri diken üstünde!Ege’de sürpriz iddia! Yunanistan 12 mil ısrarından vazgeçiyor - DünyaYunanistan 12 mil ısrarından vazgeçiyor
Sonraki Haber Yükleniyor...