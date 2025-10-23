Sednaya canavarı yakalandı! Binlerce masumun katili
Sednaya Hapishanesi’ndeki işkencelerle anılan General Akram Selum Abdullah, Suriye’de istihbarat operasyonuyla yakalandı.
Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad rejiminin muhaliflere yönelik ağır insan hakları ihlalleriyle anılan Sednaya Hapishanesi’nde işlenen suçlarla bağlantılı bir isim daha yakalandı.
Suriye İçişleri Bakanlığı, hapishanede mahkûmları infaz etmek ve işkence yapmakla suçlanan General Akram Selum Abdullah’ın bir istihbarat sonucu yakalandığını duyurdu.
Abdullah’ın 2014-2015 yıllarında Savunma Bakanlığı’nda, askerî polis komutanlığı gibi üst düzey görevlerde bulunduğu belirtildi. Binlerce rejim karşıtının katledildiği hapishane “insan mezbahanesi” olarak anılıyor.
