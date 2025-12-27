Yılın ikinci merkezi ataması için geri sayım sona ererken, binlerce aday gözünü sonuç tarihine çevirdi. ÖSYM tarafından yürütülen KPSS-2025/2 merkezi atama tercih ekranının kapanmasıyla birlikte KPSS merkezi atama ne zaman açıklanır merak ediliyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak görev almak isteyen adayların katıldığı KPSS-2025/2 merkezi atama sürecinde sona gelindi. Tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin resmi duyuruları yakından takip ediyor.

KPSS-2025/2 TERCİHLERİ BİTTİ Mİ?

KPSS-2025/2 kapsamında yapılan merkezi atama tercihleri, ÖSYM’nin yayımladığı takvim doğrultusunda 18 Aralık 2025 tarihinde başladı ve 25 Aralık 2025 saat 23.59 itibarıyla sona erdi.

KPSS merkezi atama ne zaman açıklanır? KPSS-2025/2 tercih sonuçları tarihi

KPSS MERKEZİ ATAMA NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KPSS-2025/2 tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih için ÖSYM tarafından henüz resmi tarih paylaşılmadı. Ancak önceki yıllardaki merkezi atama takvimleri dikkate alındığında sonuçların tercihler bittikten kısa bir süre içinde açıklanması bekleniyor.

Geçtiğimiz yıl KPSS-2024/2 tercihlerinin 26 Aralık’ta sona ermesinin ardından sonuçlar 3 Ocak 2025 tarihinde ilan edilmişti. Benzer bir takvim izlenmesi halinde KPSS-2025/2 yerleştirme sonuçlarının Ocak ayının ilk haftasında erişime açılması öngörülüyor. Sonuçlar açıklandığında adaylar, yerleştirme bilgilerini ÖSYM sonuç sistemi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla görüntüleyebilecek.

