İran, birçok Amerikan askerinin esir alındığını iddia etti, ancak CENTCOM Sözcüsü tüm iddiaları yalanladı. İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani ise ABD ve İsrail’in suikastlarla ülkeyi bölme planlarının çöktüğünü belirterek Trump’ın bedel ödeyeceğini söyledi.

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani, liderlerinin ve halklarının kanının intikamını alacaklarını belirterek, ABD Başkanı Donald Trump’ın “bedel ödeyeceğini” söyledi.

Laricani, “Bölgedeki üslerden saldırdıklarında karşılık veririz ve vermeye devam edeceğiz. Bu bizim hakkımızdır” ifadelerini kullandı.

"AMERİKALI ASKERLER ESİR ALINDI" İDDİASI

Laricani ayrıca “Birçok Amerikalı asker esir alındı. 5-6 Amerikan askerinin öldüğü yalanını yaydılar. Daha sonra, kaza bahanesiyle ölü sayısını artırdılar” iddiasında bulundu.

Ancak ABD CENTCOM Sözcüsü, İran’ın bu açıklamalarını yalanlayarak, hiçbir Amerikan askerinin esir alınmadığını açıkladı.

LARİCANİ NE DEDİ?

Laricani, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TRUMP, İRANLILARIN İRANLI OLDUĞUNU BİLMİYOR"

"Düşmanın (ABD) İran halkını tahrik edecek saldırılarda bulunduğunu ve bu sayede halkı sokağa çekerek ülkeyi bölmeye çalıştığını" kaydeden Laricani, "Trump, İranlıların birbirleriyle görüş ayrılıkları yaşamasına rağmen yine de İranlı olduklarını bilmiyor." ifadelerini kullandı.

"İRAN'I TANIMIYORLAR"

Laricani, ABD ve İsrail'in Ali Hamaney ve bazı komutanları öldürerek İran'ı parçalama siyasetinin başarısızlığa uğradığını söyleyerek, "Venezuela'da yaptıklarını İran'da da yapacaklarını zannettiler ancak onlar İran'ı tanımıyorlar." dedi.

İsrail ve ABD'nin, İran halkının günlük yaşamını olumsuz yönde etkileyecek birtakım saldırılarda bulunduğunu ancak buna rağmen ülke yetkililerinin halkın temel gereksinimlerini karşılaması noktasında önemli bir çaba ortaya koyduğunu söyledi.

"YANLIŞ YAPAN OLURSA HESAP SORARIZ"

Laricani, ABD'nin, bölgedeki Kürtleri vekil güç olarak kullanmak istediğini ancak Kürtlerin akıllı olduğunu ve Suriye'de yaşananların da farkında olduğunu dile getirerek, "Silahlı kuvvetlerimiz yanlış yapan olursa hesabını sorarız demişti." hatırlatmasında bulundu.

