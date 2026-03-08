Tecno, MWC 2026’da ‘Edge-Side AIGC’ ile yapay zekâyı telefona taşıyor; efektler artık saniyede 30 kare hızında, gerçek zamanlı uygulanıyor.

ÖMER TEMÜR- Tecno MWC 2026 kapsamında yapay zekâ stratejisinin yeni meyvesi olan “Edge-Side AIGC” (Cihaz Üstü Üretken Yapay Zekâ) ön izleme teknolojisini duyurdu.

İşlemci mimarisinin dev ismi Arm ile ortaklaşa geliştirilen bu teknoloji, içerik üreticilerinin en büyük kabusu olan “bekleme süresini” tarihe karıştırmayı hedefliyor.

Bugüne kadar yapay zekâ ile fotoğraf düzenlemek ya da bir görsel oluşturmak için verilerin buluta gönderilmesi ve geri gelmesi bekleniyordu.

Tecno ve Arm’ın geliştirdiği yeni sistem, tüm bu karmaşık işlemleri doğrudan telefonun içinde çözüyor. Bu sayede kullanıcılar, kamera vizörünü hareket ettirdikleri anda yapay zekâ efektlerini saniyede 30 kare hızında, yani tamamen akıcı ve gerçek zamanlı olarak görebiliyor.



Haberle İlgili Daha Fazlası