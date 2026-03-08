Yıldız Holding, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Çamlıca Kampüsünde düzenlediği etkinlikte, fırsat eşitliği odaklı performansını paylaştı.

Yıldız Holding Kadın Platformu ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda konuşan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Tütüncü “Fırsat eşitliği artık bir niyet değil, ölçülebilir sonuçları olan kurumsal bir gerçeklik” dedi.

Yıldız Holding’de yaptıkları her işin merkezinde, 82 yıl önce temelleri atılan “Mutlu Et, Mutlu Ol” yaklaşımının olduğunu aktaran Tütüncü şunları kaydetti: “Kadın çalışan oranımız 2025 itibarıyla %52’ye yükselirken, terfi alan çalışanlar arasında kadın oranı %65’e çıktı. Fabrika ve mağazalarda kadın çalışan oranı %54, ofis ve idari kadrolarda görev alan kadın çalışma arkadaşlarımızın oranı ise %37 seviyesinde. Yeni işe alınan çalışanlarda kadın oranımız %62 olarak kaydedildi. Halka açık şirketlerin yönetim kurullarının %24’ünü kadınlar oluşturuyor.” Yıldız Holding Kamu İlişkileri Genel Müdürü ve Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş da Kadın Platformu’nun, 2021’de fırsat eşitliği ve kapsayıcılığı grup genelinde ortak bir kültür hâline getirmek amacıyla kurulduğunu aktardı.



