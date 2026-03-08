Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı “Çocuklar Güvende Ekipleri”, 2017’den bu yana sokakta çalıştırılan veya risk altındaki 54 bin 494 çocuğa ulaşırken, binlerce çocuğa sosyal destek, eğitim ve koruma hizmeti sağlandı.

ESMA ALTIN / ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı “Çocuklar Güvende Ekipleri” dokuz yıldır sokakta çalıştırılan, dilendirilen, ihmal ya da istismar riski bulunan çocuklara müdahalelerde bulunuyor. Bu çerçevede 393 ekip, 2017’den 2025 sonuna kadar 54 bin 494 çocuğa ulaştı. 1.775 çocuğun ailesi hakkında adli işlem başlatıldı.

10 bin 452 çocuk için eğitim, danışmanlık ve sağlık tedbirleri uygulandı. 15 bin 777 çocuğun ailesine Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) sağlandı. 21 bin 179 aileye rehberlik hizmeti verildi. 787 çocuk kurum bakımına alındı.

Risk altındaki çocukları izleme çalışmaları kapsamında 211 bin 353 çocuk düzenli olarak takip ediliyor. Geçen yıl SED hizmetinden yararlanan çocuklar için 16 milyar lira ödeme yapıldı.

Çocukların aile ortamında desteklenmesini hedefleyen çalışmalar kapsamında koruyucu aile ve evlat edinme hizmetleri de sürdürülüyor. 2025 yılı itibarıyla koruyucu aile sayısı 9 bin 96’ye yükseldi.





