Arkadaşına IBAN veren bir kişiye dolandırıcılıktan 4 dava açıldı. Hepsinden hapis cezası aldı. Ancak dolandırıcılığı yapan kişi ise iki davadan beraat etti.

Yüksek kazançlı yatırım vaadiyle 4 kişiyi dolandırdığı iddia edilen sanık ile bu suçun gerçekleşmesi için ona IBAN’ını (uluslararası banka hesap numarası) kullandıran arkadaşına hapis ve para cezası verildi. Dolandırdırıcı 4 davanın ikisinden beraat ederken IBAN’ını veren ise 4 davadan toplam 8 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası aldı.

Facebook’ta yüksek kazanç vadeden ilanı tıklayan Denizli, Bursa, Mersin ve Çorum’da yaşayan 4 kişi, ilandaki telefonla iletişime geçti. Denizli’den H.Y. (36) 500, Bursa’dan A.Ç. (43) 1.000, Mersin’den Ş.Ç. (35) 500 ve Çorum’dan B.Ş. (36) 1.000 lirayı kendilerine iletilen IBAN’a gönderdi. Dolandırıldıklarını anlayan bu kişiler, suç duyurusunda bulundu. Bu şehirlerde başlatılan soruşturmalarda banka hesabının F.K’ye (29) ait olduğu, bu hesaba gelen paranın daha sonra M.Ş’ye (27) aktarıldığı tespit edildi.

Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılamada sanık F.K. çocukluk arkadaşı M.Ş’nin hesabında bloke olduğunu söylediğini, bu nedenle IBAN’ını kullandırttığını savundu. F.K. “Kendisiyle hesap bilgilerimi paylaştım. İlk başta annesi ve babasından da para geliyordu. Sonra başka kişilerden de para geldi. Sıkıntılar olduktan sonra da mahalleden taşındılar, ardından davalar açılmaya başladı. Gelen paraların dolandırıcılık parası olduğunu bilmiyordum. Kart bilgilerimi paylaştığım için pişmanım” ifadelerini kullandı. M.Ş. ise F.K’ye borç verdiğini, kendisine gönderilen paranın borca karşılık yatırıldığını ifade etti.

Bursa 12. Ağır Ceza Mahkemesince F.K’ye 4 yıl 2 ay hapis ile 2 bin 80 lira, M.Ş’ye 5 yıl hapis ile 2 bin 500 lira adli para cezası verildi. Çorum 3. Ağır Ceza Mahkemesince F.K. 2 yıl hapis ve 1.000 lira adli para cezasına çarptırıldı, M.Ş. ise beraat etti. Denizli 16. Asliye Ceza Mahkemesince iki sanığa da birer yıl 15’er gün ve 1.660’şer lira adli para cezası verildi. Mersin 7. Ağır Ceza Mahkemesince F.K’ye 1 yıl 8 ay hapis ve 400 lira adli para cezası verildi, M.Ş. ise delil yetersizliğinden kovuşturmaya dâhil edilmedi. Yapılan yargılamalarda F.K. toplam 8 yıl 10 ay 15 gün hapis ile 5 bin 140 lira adli para cezası, M.Ş. ise toplam 6 yıl 15 gün hapis ile 4 bin 160 lira adli para cezasına çarptırıldı.

