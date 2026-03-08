İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Orta Doğu’daki savaş karşıtı duruşuyla Türkiye’de kazandığı sempatiye, miting meydanından sürpriz bir jestle karşılık verdi.

Dış politikada Gazze ve İran krizine yönelik barışçıl yaklaşımlarıyla dikkat çeken İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Washington ve Tel Aviv hattındaki askeri hareketliliğe karşı eleştirel tavrını koruyor.

Sanchez, son olarak Türkiye ile sosyal medya üzerinden kurulan dayanışma bağlarını güçlendiren bir paylaşıma imza atarak dikkatleri üzerine çekti.

İspanya Başbakanı Sanchez'den Türkiye'ye selam: Mitingde Türk bayrağı dalgalandı

SELAM GÖNDERDİ

Sanchez, Soria kentinde gerçekleştirilen bir mitingden Türk bayrağının dalgalandığı kareleri paylaşarak, “Soria mitinginden bana gönderilen görüntülerden biri. Türk sosyal medya topluluğuna selamlar!” notunu düştü.

Etkinlikteki kalabalık ise “Savaşa hayır” sloganlarıyla dikkat çekti. Paylaşılan görüntü, kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

