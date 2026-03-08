AKINCI 150 bin uçuş saatine ulaştı. Yerli AESA radarla hedef takibi ve elektronik harp testleri hızlandı. KIZILELMA’nın da dayanım ve kendini koruma testleri sürüyor.

Türkiye’nin millî insansız hava araçları Bayraktar AKINCI ve Bayraktar KIZILELMA, yeni yetenekler kazanmaya ve güçlenmeye devam ediyor.

Farklı tipteki mühimmatları yer ve hava hedeflerine karşı etkin şekilde kullanabilen millî TİHA AKINCI’nın atış testleri başarıyla sürüyor.

Bugüne kadar MAM-L, MAM-L TV, MAM-T, MAM-T IIR/TV, MAM-C, TOLUN, TOLUN IIR, Teber-81, Teber-82, LAÇİN 82 LGK-81, LGK-82, HGK-82, Gökçe Güdüm Kiti, Gözde Güdüm Kiti, KGK-82-SİHA, İHA-230 Süpersonik Füze, TV Arayıcı ve Lazer Arayıcı Başlıklı İHA-122 Süpersonik Füze ve Çakır Seyir Füzesi başarıyla test edildi.

Daha önce KEMANKEŞ 1 Yapay Zekâ Tabanlı Mini Seyir Füzesi ile başarılı hava-hava atışları gerçekleştiren AKINCI, ROKETSAN’ın geliştirdiği EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat ile yaptığı hava-hava atış testinde de gökyüzündeki hedef İHA’yı tam isabetle vurdu. Mühimmat entegrasyonlarının yanı sıra milli TİHA’nın MURAD AESA Radar ile performans test uçuşu da başarıyla gerçekleştirildi.

Eğitim uçuşlarından elektronik harp kendini koruma fonksiyonel uçuşa kadar çeşitli testleri başarıyla sürdürülen Millî hava araçlarımız güçlenmeye devam ediyor. Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA’nın EOTS Performans ve Dayanım Test Uçuşu da tamamlandı. ASELSAN FEWS-U Elektronik Harp Süiti göreve hazır hâle getirilerek Bayraktar KIZILELMA’ya entegre edildi ve ilk uçuş testini başarıyla gerçekleştirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası