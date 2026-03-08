İbrahim Tatlıses'e oğlundan şoke eden suçlama! "14 yaşında silahı belime koydu..."
İbrahim Tatlıses’in miras çıkışıyla başlayan aile krizi büyüyor. Ahmet Tatlıses, babası hakkında çok ağır iddialar ortaya atarak tartışmayı yeni bir boyuta taşıdı.
Tatlıses ailesindeki krizde son perde, Ahmet Tatlıses’in babasına yönelik şoke eden itiraflarıyla açıldı.
Gel Konuşalım programında, babasının kendisini çocuk yaşta suça ittiğini öne süren Ahmet Tatlıses, "Babam 14 yaşımda belime silah koyan, 16 yaşımda ilk icraatımı yaptıran adamdır. Beni vurdurtmak için tetikçi tuttu, kabadayı aleminden adamlar gönderdi" sözleriyle sessizliğini bozdu.
"SAHNEDEN BİZE 'TEMİZLE' DERDİN"
İbrahim Tatlıses'in sahnede mikrofon tutarken arka planda talimatlar verdiğini iddia eden Ahmet Tatlıses:
İbrahim Tatlıses’in torunundan ağır iddia: Babamı vurdurmak için tetikçi tuttu
"Babam ‘Okul senin neyine’ deyip, 14 yaşımda belime silah koyan, 16 yaşımda ilk icraatımı yaptıran adam.
Beni vurdurtmak için tetikçi tuttu. Kabadayı aleminden adamlar gönderdi… O insanlar senden çok beni sayar İbrahim Tatlıses. Sen mikrofonla çıkardın, arka tarafta bize ‘temizle’ derdin"
"DEDEM TETİKÇİ TUTTU"
Bu ağır suçlamaların fitili, İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlıses'i mirasından mahrum bırakacağını açıklamasının ardından ateşlenmişti.
Aile içindeki kavgaya dahil olan torun Mert Tatlıses, dedesinin babası Ahmet Tatlıses'i vurdurmak için tetikçi tuttuğunu ve buna dair ses kayıtlarının ellerinde olduğunu öne sürmüştü.